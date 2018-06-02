В Северной Осетии врачи в погонах преподнесли подарки воспитанникам республиканского специализированного Дома ребенка

Республиканский специализированный Дом ребенка в День защиты детей сотрудники медико-санитарной части МВД по РСО-Алания во главе с начальником Заурбеком Кабалоевым посещают уже не первый год. И каждый раз для этих детишек визит гостей становится настоящим праздником.

В учреждении находятся малыши от 2-х месяцев до 3-х лет. Это дети, изъятые из неблагополучных семей, дети от которых отказались сами родители, и дети, находящиеся на временном воспитании по самым разным причинам. Волею судьбы эти ребятишки обделены родительским вниманием, поэтому каждого гостя они встречают с радостью и, в прямом смысле, с распростертыми объятьями. Вот и в этот раз воспитанники дома ребенка с неподдельным восторгом приняли сотрудников медсанчасти Министерства внутренних дел республики. Воздушные шары, фрукты, конфеты — визит гостей для ребят стал настоящим праздником. Затем приятный сюрприз ждал уже гостей — малыши вместе со своими воспитателями подготовили для них небольшую концертную программу. Веселые песни, танцы, стихотворения. В концерте приняли участие и сами сотрудники медсанчасти. Но все выступления были пронизаны некой болью, страданием чистой детской души. По словам начальника медико-санитарной части МВД Заурбека Кабалоева, глядя на этих малышей, остаться равнодушным просто невозможно. В завершение визита, главврач Дома ребенка Людмила Баева поблагодарила сотрудников МСЧ за подарки и просто за человеческое внимание. Ведь все эти дети лишены родительского внимания, материнской ласки. И благодаря таким визитам гостей детишки чувствуют, что кто-то помнит о них и кому-то они все-таки нужны.