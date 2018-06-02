В детском саду №48 дети заболели менингитом и энтероколитом

В калининградском детском саду №48 были официально подтверждены случаи заболевания энтероколитом и энтеровирусным менингитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно полученной информации, в дошкольном учреждении работает 10 групп, в которых числится 321 ребенок. Известно, что с 14 мая по 1 июня Роспотребнадзор выявил три случая заболевания энтероколитом и три — энтеровирусным менингитом. Болезни были зафиксированы в трех группах детского сада.

Уточняется, что в пятницу, 1 июня, подтвердились только два случая энтеровирусного менингита и три случая энтероколита неизвестной этиологии.

В связи с этим в группах, в которых находились заболевшие дети, была проведена текущая и заключительная дезинфекция. Отмечается также, что врачи ежедневно наблюдают за детьми и персоналом карантинной группы, у сотрудников были взяты анализы.

Более того, было принято решение о закрытии детского сада 4 июня для поведения заключительной дезинфекции. Вновь детсад заработает в стандартном режиме 5 июня.