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В детском саду №48 дети заболели менингитом и энтероколитом
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В детском саду №48 дети заболели менингитом и энтероколитом 

Вести Калининград 25 минут назад
Фото: Вести Калининград
В калининградском детском саду №48 были официально подтверждены случаи заболевания энтероколитом и энтеровирусным менингитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно полученной информации, в дошкольном учреждении работает 10 групп, в которых числится 321 ребенок. Известно, что с 14 мая по 1 июня Роспотребнадзор выявил три случая заболевания энтероколитом и три — энтеровирусным менингитом. Болезни были зафиксированы в трех группах детского сада.
Уточняется, что в пятницу, 1 июня, подтвердились только два случая энтеровирусного менингита и три случая энтероколита неизвестной этиологии.
В связи с этим в группах, в которых находились заболевшие дети, была проведена текущая и заключительная дезинфекция. Отмечается также, что врачи ежедневно наблюдают за детьми и персоналом карантинной группы, у сотрудников были взяты анализы.
Более того, было принято решение о закрытии детского сада 4 июня для поведения заключительной дезинфекции. Вновь детсад заработает в стандартном режиме 5 июня.
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