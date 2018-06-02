СУ СК начало проверку инцидента с 15 детьми, проглотившими гидрогелевые шарики

Напомним, днем 1 июня из детсада в больницы Тольятти поступили 15 трехлетних детей, которые проглотили гидрогелевые шарики.

Всем детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.