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СУ СК начало проверку инцидента с 15 детьми, проглотившими гидрогелевые шарики
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СУ СК начало проверку инцидента с 15 детьми, проглотившими гидрогелевые шарики
Волга Ньюс
1 час назад
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Напомним, днем 1 июня из детсада в больницы Тольятти поступили 15 трехлетних детей, которые проглотили гидрогелевые шарики.
Всем детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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