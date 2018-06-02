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Восемь детских лагерей Тольятти готовы к лету
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Восемь детских лагерей Тольятти готовы к лету 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
После 20-дневной инспекции комиссия вынесла положительный вердикт. Речь идёт обо всех действующих детских оздоровительных лагерях Автограда: пансионаты «Радуга», «Звездный», «Юность», лагерь МБОУ ДО «Гранит», ДОЛ «Звездочка», «Электроник-Дубрава», база отдыха "Спартак" и спортбаза «Плес». С 10 по 30 мая представители Роспотребнадзора, горадминистрации, правоохранительных органов (в том числе УМВД и Росгвардии), АВТОВАЗа, а также родительская общественность проверяли лагеря на готовность к лету. Оценивалось все — от санэпидемиологических заключений до наличия медикаментов и видеокамер. По итогам инспекции было вынесено положительное заключение: все 8 лагерей допущены до работы в летний период. В них, по информации горадминистрации, в 2018-м планируют отдохнуть более 7 тысяч детей Самарской области.
Фото: pixabay.com
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