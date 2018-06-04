ФСИН предъявила иск на 2,2 млрд рублей к экс-директору ФСИН Реймеру

ФСИН предъявила иск на 2,2 млрд рублей к экс-директору ФСИН Александру Реймеру , осужденному на восемь лет колонии по делу о махинациях с электронными браслетами.

Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. «В суд поступил иск от Федеральной службы исполнения наказаний о взыскании с Реймера и трех осужденных компенсации, причиненной в результате преступления», сказала она. По словам пресс-секретаря, рассмотрение иска назначено на 28 июня.

Замоскворецкий суд Москвы 14 июня 2017 года приговорил бывшего главу тюремного ведомства Александра Реймера к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей. Его бывший заместитель Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов — шесть лет колонии со штрафом в 700 тысяч рублей. Всех фигурантов лишили генеральских званий. При этом районный суд исключил из обвинений в адрес Реймера и Криволапова факт злоупотребления должностными полномочиями.

Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) на сумму 1 млрд 258 млн рублей. По версии следствия, деньги были похищены в 2010-2012 годах из средств, выделенных Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля за подконтрольными лицами (электронными браслетами). Закупку этих систем провели по ценам, завышенным в несколько раз.

Впоследствии Мосгорсуд признал приговор законным, однако освободил Реймера и двух других осужденных от уплаты штрафов.

Первый приговор по делу о хищениях при закупке электронных браслетов был вынесен 30 июня 2016 года. Тогда Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей гендиректора ООО «Мета» Николая Мартынова. По данным следствия, именно он передал более 140 млн рублей наличными директору ФСИН Александру Реймеру за его помощь в хищении бюджетных средств. Мартынов признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке. 25 сентября этого года Преображенский суд Москвы освободил предпринимателя условно-досрочно. Александр Реймер находится в СИЗО с 31 марта 2015 года. Он отрицает вину.