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В Британии запретят продажу сладостей у кассы супермаркетов
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В Британии запретят продажу сладостей у кассы супермаркетов 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В Великобритании во всю идет борьба с детским ожирением. И она приносит свои плоды. Теперь в Англии около касс супермаркетов будет нельзя продавать сладости. Ведь именно там, стоя в очереди, дети начинают канючить какую-нибудь конфетку.
Кроме этого, супермаркетам запретили продавать вредную еду по акции «два по цене одного», чтобы не увеличивать продажи нездоровой пищи. Еще несколько инициатив сейчас находятся на рассмотрении и могут быть приняты в этом или следующем году.
Среди них запрет на продажу энергетиков детям до 16 лет, а еще — полный запрет на использование мультипликационных героев в рекламе вредной пищи. То есть никаких «Троллей» на наборе конфет, и никаких Эльз на леденцах. Ведь именно знакомые мультяшки привлекают внимание малышей.
Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант предлагает с 2020-ого года запретить рекламу товаров с высоким содержанием сахара и соли до 21.00, чтобы ее не смотрели дети. Также в планах запрет на доливание бесплатной сладкой газировки в кафе и ресторанах.
Проблема детского ожирения в Британии стоит уже довольно давно, и рост страдающих от этой болезни детей растет уже второй год. Правительство старается принимать меры для решения этой ситуации. Сейчас, к примеру, по телевизору нельзя рекламировать нездоровую пищу во время детских передач.
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