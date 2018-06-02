В 2019 году в столице Ингушетии появится детский сад на 220 мест

МАГАС, 2 июня. / ТАСС /. Детский сад на 220 мест появится в столице Ингушетии Магасе в 2019 году. Возведение объекта производится в рамках госпрограммы «Жилище на 2015 — 2020 годы», сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального министерства строительства Индира Барахоева.

"В Магасе к началу учебного года в 2019 году мы планируем открыть детский сад на 220 мест. Объект строится по федеральной целевой программе «Жилище на 2015 — 2020 годы», а его стоимость составляет порядка 180 млн рублей", — сказала Барахоева.

По ее словам, в детском саду создадут условия не только для комфортного пребывания детей, но и для всестороннего развития.

"В плане объекта предусмотрены не только игровые комнаты и спальни, но и спортивный и актовый залы, музыкальный класс и маленькая студия изобразительных искусств. Ну и конечно медкабинет, пищеблок и кабинет психолога", — добавила пресс-секретарь.