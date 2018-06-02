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Летом в Подмосковье откроются военно-патриотические лагеря
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Летом в Подмосковье откроются военно-патриотические лагеря 

Газета.Ru 1 час назад
Летом в подмосковных детских лагерях с дневным пребыванием пройдут юнармейские смены, передает НСН.
Об этом рассказала первый зампред областного правительства Ольга Забралова.
Она подчеркнула, что смены будут организованы более чем в 50-ти учебных заведениях, которые располагаются в Королеве, Ивантеевке, Люберцах и Чехове. В таких лагерях побывают порядка пяти тысяч жителей Подмосковья в возрасте от восьми до семнадцати лет.
Отмечается, что в общей сложности этим летом в Подмосковье будет работать более тысячи лагерей для детей.
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