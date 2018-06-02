Летом в Подмосковье откроются военно-патриотические лагеря

Летом в подмосковных детских лагерях с дневным пребыванием пройдут юнармейские смены, передает НСН.

Об этом рассказала первый зампред областного правительства Ольга Забралова

Она подчеркнула, что смены будут организованы более чем в 50-ти учебных заведениях, которые располагаются в Королеве, Ивантеевке, Люберцах и Чехове. В таких лагерях побывают порядка пяти тысяч жителей Подмосковья в возрасте от восьми до семнадцати лет.

Отмечается, что в общей сложности этим летом в Подмосковье будет работать более тысячи лагерей для детей.