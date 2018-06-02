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Первая смена стартовала в детском лагере в парке «Патриот»
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Первая смена стартовала в детском лагере в парке «Патриот» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Второго июня в военно‐патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» началась первая смена детского лагеря «Лагерь настоящих героев», сообщила пресс‐служба Министерства социального развития Подмосковья.
Источник фото: Минсоцразвития Подмосковья
Она посвящена школе настоящего мужчины. Всего 300 детей отдохнут в первой смене. Для лагеря была специально разработана методика. Программы каждой смены «Лагеря настоящих героев» отличаются друг от друга.
Источник фото: Минсоцразвития Подмосковья
Этим летом впервые в лагерь смогут попасть девочки. Для них специально разработали новые программы: «Школа военных корреспондентов» и «Школа военных медиков». В лагере ребята получат не только специальные знания и навыки, но и нравственное, физическое и патриотическое воспитание.
Источник фото: Минсоцразвития Подмосковья
В этом году палаточный лагерь примет более двух тысяч детей из Московской области, рассказала Ирина Фаевская, министр социального развития региона.
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