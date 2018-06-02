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Кузнецова отреагировала на ЧП с детьми в иркутском ТРК
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Кузнецова отреагировала на ЧП с детьми в иркутском ТРК 

Газета.Ru 38 минут назад
Халатность во время обращения с опасными веществами рядом с детьми в иркутском торговом центре была недопустима, передает РИА «Новости» заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
"Наверно, ни один федеральный закон, даже самый совершенный, не может нам гарантировать его исполнение, пока рядом с детьми не окажутся ответственные люди… А в случае с Иркутском просто руками разводишь, после кемеровской трагедии с такой халатностью относиться к опасным веществам рядом с детьми — это недопустимо", — сказала Кузнецова.
По ее словам, «сегодня много видов отдыха, и нужны минимальные подходы, чтобы обеспечить безопасность наших детей».
"Родители хотят, чтобы у детей было много разных возможностей образования, развлечения, отдыха, важно со стороны государства сделать их безопасными", — добавила она.
Ранее власти рассказали о состоянии пострадавших в иркутском ТРК детей.
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