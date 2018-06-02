Фестиваль «В будущее без границ» прошел в Одинцове

Детей с особенностями развития научили рисовать песком, провели мастер классы по фехтованию и устроили показ мод.

Под вспышки фотоаппаратов и аплодисменты на ковровой дорожке появляются модели. Взрослые и дети демонстрируют наряды, которые сшиты специально для людей с ограниченными возможностями. Они свободного кроя и на липучках. Это и вечерние платья, и школьная форма, и спортивные костюмы. Среди участников — Алексей Дегтярев . В свои 12 лет солнечный ребенок уже стал трехкратным победителем открытого первенства Европы по плаванию. Девиз фестиваля — «В будущее без границ», и Леша пришел сюда, чтобы на своем примере показать — это возможно.

Источник фото: телеканал «360»

«Он был на открытом первенстве Европы в этом году на соревнованиях и завоевал там три золота, серебро и бронзу», — Борис Дегтярев, папа «солнечного» ребенка.

На празднике ребята научились владеть рапирой. На мастер-классе они скрестили шпаги с чемпионкой мира по паралимпийскому фехтованию.

«Фехтование, да и любой вид спорта, он не только про физику и физиологию, он больше про целеустремленность, про то, как ребенок чувствует себя более уверенным, и развиваются разные полушария мозга. Даже детишки с ДЦП к нам приходят и у них виден прогресс», — рассказала Людмила Васильева , чемпион мира по паралимпийскому фехтованию на колясках.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы постарались сделать так, чтобы каждый нашел занятие по душе. Для любителей творчества устроили сразу несколько мастер-классов. Например, по рисованию песком или изготовлению цветов. Самых активных родителей наградили почетными грамотами.

«Это такая маленькая частичка того, как мы можем оценить заслуги человека за вклад не только в его ребенка, но и в судьбу наших общих детей, чужих детей не бывает», — сказала Ксения Мишонова , уполномоченный по правам ребенка Московской области.

Такой фестиваль проходит уже шестой раз подряд. Впервые его устроила Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья в Ивантеевке в 2016 году. С каждым разом праздник становится все масштабнее. В этом году он собрал две тысячи человек со всей Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас есть люди, и их достаточно большое количество, которые даже не представляют насколько сложно жить детям и людям с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране. Счастье нашей Московской области заключается в том, что на нас обратили внимание. Губернатор нас услышал, когда мы поднимали этот вопрос, что надо помогать этим родителям, этим детям, и на сегодня у нас почти в каждом муниципальном образовании студии или центры реабилитационные для таких детишек», — рассказала Оксана Пушкина , депутат Госдумы

Ассоциация родителей детей инвалидов Подмосковья занимается не только организацией фестиваля, а также помогает другим мамам и папам решать трудности с которыми они сталкиваются. Например, получение лекарств, пособий, а так же инклюзивного образования и доступной среды. За этот год в Ассоциацию обратились более тысячи раз.

Детский праздник завершился концертом. В этом году тематикой выбрали чемпионат мира по футболу. На сцене выступили инклюзивные коллективы детей и взрослых, которые показали всем гостям фестиваля — без границ возможно не только будущее, но и настоящее.