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Кузнецова призвала ответственно работать с детьми
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Кузнецова призвала ответственно работать с детьми 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Элементарные меры предосторожности в иркутском торговом центре могли бы обеспечить безопасность детям, заявила омбудсмен РФ Анна Кузнецова, как сообщают «РИА-новости».
«Ни один федеральный закон не может гарантировать нам его исполнение, пока рядом с детьми не окажутся ответственные люди» — высказалась Кузнецова по поводу халатности сотрудников развлекательного центра, необъяснимой после кемеровских событий.
Сейчас много видов увеселительной и образовательной деятельности и для малышей, и для школьников. Обеспечить безопасный отдых нашим ребятам — важная задача государства, полагает Анна Кузнецова.
1 июня восемь человек в возрасте от 5 до 13 лет попали в больницу с ожогами 1-2 степени, полученными во время представления химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация» в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Иркутске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В субботу министерство здравоохранения региона сообщило, что состояние детей не вызывает опасений. Деятельность «Гравитации» приостановлена.
Источник фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
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