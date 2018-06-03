В Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт для помощи больным детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. / ТАСС /. Благотворительный концерт для поддержки детей с тяжелыми нарушениями развития состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье. Артисты балета и оперы выйдут на сцену Александринского театра, сообщили ТАСС в пресс-центре организаторов акции.

"Этот концерт проводится в пользу детей, которым очень трудно жить из-за того, что у них много тяжелых нарушений. Из-за этих особенностей они еще больше, чем обычные дети, нуждаются в постоянном присутствии рядом чутких взрослых. Но рядом с ними нет мамы и папы, эти дети живут в интернате. Для каждодневной помощи таким детям во всем — в прогулке и игре, в общении и передвижении — нужны дополнительные руки", — сказала журналистам президент благотворительной общественной организации «Перспективы» Мария Островская.

Артисты и зрители гала-концерта вместе внесут свой вклад в поддержку каждодневной работы сотрудников и волонтеров этой организации с детьми с тяжелой инвалидностью в детском доме-интернате в Павловске. Гала— концерт инициирован организацией совместно с благотворительным фондом «Близкие другие».

Как отметили организаторы акции, эти артисты не только хотят помочь собрать средства для помощи детям, но и привлечь внимание к проблемам людей с тяжелой инвалидностью и членов их семей, призвать к милосердию, взаимопониманию и поддержке.