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Ребенок утонул в Еврейской автономной области
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Ребенок утонул в Еврейской автономной области 

Свободная пресса 1 час назад
Инцидент произошел в селе Валдгейм Биробиджанского района. Информация о том, что на местном озере Зеленом утонул ребенок поступила дежурному следователю следственного отдела по городу Биробиджан следственного управления СК России по ЕАО. В результате проверочных мероприятий она подтвердилась.
Выяснилось, что 13-летний мальчик с друзьями после школы пошел купаться. Через некоторое время друзья обнаружили его в воде без движения. Они вытащили ребенка на берег и вызвали скорую медицинскую помощь. Однако спасти мальчика не удалось.
«В рамках проверки следователем проведены осмотры, опрошены родственники, друзья и педагоги мальчика. Процессуальная проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — цитирует сообщение пресс-службы следователей «ДВ-Росс».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на северо-востоке российской столицы в искусственном пруду утонул ребенок. Женщина с двумя сыновьями 2 и 6 лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Она зашла в здание и оставила детей на детской площадке и через непродолжительное время 6-летний мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд. Мать бросилась к водоему, вытащила малыша, но было уже поздно — ребенок умер.
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