Осторожно: наступил велосезон

Вот и долгожданное лето. И, как обычно, 1 июня прогрессивное человечество отметило Международный день защиты детей. Очень, между прочим, символично, ибо 1 июня — это официальное начало летних каникул.

92 дня головной боли для тех, кто за рулем: прекрасная погода, у детей уйма свободного времени и, что бы там ни говорили, а число тех, кто проводит свой летний досуг на свежем воздухе, растет с каждым годом. Скейты, ролики, велосипеды… С одной стороны, это здорово — подвижные игры, спорт и все такое. А с другой?

С другой стороны, лично я теперь передвигаюсь по городу, мысленно держа ногу на педали тормоза. Особенно — во дворах: человечек на велике может выскочить из-за припаркованных машин в любой момент. Да что велик? Ребенок может просто броситься через дорогу, увидев на противоположной стороне папу с мамой или приятеля.

Поэтому летом от тех, кто управляет механическим транспортным средством — автомобилем, мотоциклом, скутером, — требуется повышенное внимание и изрядная доля ответственности и самоконтроля. Хочется «прохватить»? Потерпите до загородных трасс — там 90 км разрешенная скорость. А дворы на лето давайте уж детям отдадим, ага?

Однако есть еще одно «но».

Я вот думаю, насколько меньше было бы проблем, если б родители уделяли достаточно внимания детям. Ну, хотя бы, объяснили азы правил поведения в большом городе: что тут можно, а что — не нужно. К примеру, та трагедия в Балашихе, когда погиб маленький ребенок. Да, женщина-водитель проявила — как сказано в приговоре — преступную халатность, не снизив скорость в жилой зоне, что, в свою очередь, не позволило ей своевременно остановиться. Все верно. Но как ребенок на велосипеде оказался без присмотра взрослых на проезжей части?.. Пусть даже проезжей части дворового проезда?

Согласно статистическим данным ГИБДД, 90 процентов взрослых велосипедистов и понятия не имеют, что правила дорожного движения на них распространяются. И сами нарушают, и детей приучают. Недавний — буквально вот третьего дня — случай: папа, мама и ребенок на велосипедах пересекают «зебру». Дорогие спортивные байки, дорогая защитная экипировка. А правила — нарушены. К чему такой правовой нигилизм может привести — думать не хочу!

Правила четко регламентируют: движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Обратите внимание, что «велосипедисты-школьники» не имеют права ездить по велосипедным полосам, проезжей части дороги и обочине.

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с пешеходами (по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам). То есть под присмотром взрослых!

…Слава богу, автомобилисты редко гибнут под колесами. За весь прошлый год, если не ошибаюсь, зарегистрирован всего один такой случай. Но вот травм — сколько угодно.

Я бы категорически не хотел, чтобы мой ребенок часть летних каникул провел на больничной койке, а до конца лета проходил на костылях.

А вы?