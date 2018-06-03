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Батуты, игровая зона и навесы: в Евпатории открылся детский пляж
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Батуты, игровая зона и навесы: в Евпатории открылся детский пляж 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЕВПАТОРИЯ, 3 июня — РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Горького открылся специализированный пляж для детей общего пользования, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Прибрежная зона оснащена современной инфраструктурой. На территории есть игровая зона, детская площадка с горками и качелями, зона под навесами, ориентированная на обучающую и развивающую анимацию, спортивные игры и мастер-классы.
У берега в море для юных отдыхающих установлен современный надувной комплекс — полоса препятствий с горками, лабиринтами и батутами. Также пляж оборудован душевыми и кабинами для переодевания, питьевым фонтаном, ногомойками, есть на территории и камеры хранения.
Кроме того, для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены специальные кабины для переодевания, душевые, пандус и дорожки. Также на территории установлены теневые навесы и шезлонги. Кроме того, пляж оборудован системой видеонаблюдения.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 1 июня в Евпатории открылся 3-дневный детский фестиваль, приуроченный к Международному дню защиты детей. В рамках мероприятий в сквере имени Ленина был открыт «Сказочный город» (большая детская площадка), на Театральной площади прошел детский карнавал.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей поручил правительству и властям Крыма разработать меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории.
В советские годы на отдых в Крым направлялись дети изо всех бывших союзных республик, а общее число отдыхающих в пиковые годы (конец 1980-х годов) доходил до девяти миллионов человек. Наиболее востребованным регионом Крыма для оздоровления детей всегда считалась Евпатория на западном побережье Крыма.
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