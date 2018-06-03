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Дети сотрудников органов внутренних дел Ставропольского края приняли участие в благотворительном фестивале детского творчества
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Дети сотрудников органов внутренних дел Ставропольского края приняли участие в благотворительном фестивале детского творчества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 20 минут назад
В Апанасенковском районе состоялся ежегодный благотворительный фестиваль детского творчества «Радуга». Традиционно он проходит в День защиты детей. На праздник были приглашены многодетные семьи, воспитанники детских домов, а также дети сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
С самого утра гостей встречали аниматоры. Для детей подготовили разнообразные интерактивные зоны, где они под руководством мастеров расписывали, футболки, делали фигуры из воздушных шаров, а также проводились спортивные мероприятия. На сцене выступали ребята из детских творческих коллективов. В завершение дневной программы фестиваля всех участников пригласили на сцену, где им вручили памятные подарки.
В рамках вечерней концертной программы перед участниками фестиваля выступили артисты эстрады, детские вокальные и танцевальные коллективы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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