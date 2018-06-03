В Перми детский лагерь продавал путёвки, не имея разрешений на открытие 

Детский лагерь, расположенный в Орджоникидзевском районе Перми, начал продавать путёвки, не имея разрешительных документов.
Сотрудники районной прокуратуры провели проверку и выяснили, что лагерь «Рассвет» планирует принимать детей с 26 июня этого года. На момент проверки, организация не получила заключение от санэпионадзора, госпожнадзора, территорию лагеря не обработали от клещей. Прокурор района внёс представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Подготовку лагеря к летнему сезону прокуратуре держит на контроле.