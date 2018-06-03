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В Перми детский лагерь продавал путёвки, не имея разрешений на открытие
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В Перми детский лагерь продавал путёвки, не имея разрешений на открытие 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Детский лагерь, расположенный в Орджоникидзевском районе Перми, начал продавать путёвки, не имея разрешительных документов.
Сотрудники районной прокуратуры провели проверку и выяснили, что лагерь «Рассвет» планирует принимать детей с 26 июня этого года. На момент проверки, организация не получила заключение от санэпионадзора, госпожнадзора, территорию лагеря не обработали от клещей. Прокурор района внёс представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Подготовку лагеря к летнему сезону прокуратуре держит на контроле.
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