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Воробьев рассказал о подмосковных летних лагерях
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Воробьев рассказал о подмосковных летних лагерях 

Газета.Ru 2 часа назад
В Московской области работает более двадцати крупных детских летних лагерей. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что путевки в них расписаны на все три смены, сообщает телеканал «360».
"Наша задача, развивать, поддерживать, в том числе и сотрудничать с Москвой, потому что есть муниципальные летние лагеря, есть частные лагеря. Мы поддерживаем их работу в Подмосковье, но здесь главное — соблюдать меры безопасности.
Потому что когда родители отдают своего ребенка в летний лагерь, они должны быть спокойны, они должны быть уверены, что все организовано на должном уровне", — заявил глава Подмосковья. Это, по его словам, касается и питания, и безопасности.
Воробьев подчеркнул, что работу летних лагерей взяли под свой контроль все подмосковные службы.
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