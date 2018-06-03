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Анималотерапия от зоопарка порадует сирот Ростова
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Анималотерапия от зоопарка порадует сирот Ростова 

Деловое сообщество 2 часа назад
Старт программы анималотерапии для детей с ограничениями по здоровью, оставшимися без попечения родителей дан в зоопарке Ростова. Первое занятие уже состоялось, теперь они будут проходить на постоянной основе. Сотрудники зоосада помогают детям наладить контакт с животными, рассказывают о особенностях ухода и содержания. Анималотерапия — это использование животных или образов животных (рисунки, игрушки, звуки) для исцеления. Анималотерапия — древний, проверенный на практике метод лечения человека.
Еще античные греки знали, что собака — друг человека, который облегчает тяготы и помогает излечивать различные недуги. Анималотерапия практиковалась также в Древнем Египте, где фараоны лечились кошками. Сейчас это признанный метод терапии для детей с особенностями развития.
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