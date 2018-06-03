Частный детский сад: с чего начать свой бизнес 

Эксперты обсудили бизнес частных детских садов. Первая встреча нового сезона проекта «Конкурент клуб», который организует Департамент города Москвы по конкурентной политике, прошла 1 июня в Цифровом деловом пространстве.
По данным аналитиков, только 8 процентов московских родителей отдают своих детей в частные детские сады. Большинство остальных детей посещает государственные дошкольные учреждения.
Франшиза и дети
Начать эксперты советуют с одного детского сада. Поработать несколько лет, а затем уже думать о собственной сети.
— Мы выстроили управлением так, что каждый человек отвечает за определенный сектор по всей сети: питание, безопасность, закупки, образование, — поделилась опытом генеральный директор образовательного центра имени Олехника Светлана Соколовская, посоветовав также распространить уже наработанный опыт на другие точки, а не изобретать что-то новое.
Директор «Академической гимназии» Лилия Калетина изначально набрала штат IT-специалистов, которые полностью выстроили ей модель администрирования.
— Учет финансов, сотрудников и детей на каждом объекте, разработка уроков и многое другое, — рассказала о своем подходе Калетина. — Ответственный сотрудник может отсмотреть все действия в его направлении и, если есть вопросы, сразу их предметно решить.
Задуматься о франшизе стоит, когда уже есть выстроенная структура. Основательница сети частных детских садов «Интересный детский сад» Жанна Казанская решилась на этот шаг только спустя 10 лет после открытия первого детского сада.
— Я не понимала, как я буду контролировать качество оказания услуг на чужом объекте, — призналась она.
Камеры и кураторы, конечно, помогают, но не дают стопроцентной гарантии.
Казанская не гонится за количеством. Ее бизнес в первую очередь для детей, поэтому особое внимание она уделяет подбору партнеров, которые хотят открыть детский сад по ее франшизе.
По мнению Натальи Пичуговой, сеть и франшиза — две разные истории. И решить, что вы хотите, нужно еще до открытия бизнеса.
— В идеале открыть один-два своих филиала, а потом создавать франшизу, — считает эксперт.
Если есть филиал, есть и четкие прописанные стандарты и инструкции, которые помогут потом контролировать качество во франчайзинге.
Кадры решают все Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы частных детских садов — подбор профессиональных кадров.
— Очень сложно найти действительно того педагога, который нам подходит, — говорит Жанна Казанская.
По словам заместителя директора семейной начальной школы «Макарун» Екатерины Сикорской, один из критериев, под который должен подходить кандидат на должность педагога в их образовательное учреждение — наличие полной семьи и своих детей.
— Если человек претендует на должность учителя начальной школы, то за плечами у него должно быть минимум три выпуска, — добавила Сикорская.
Цифра три у многих экспертов ключевая в подборе персонала. Так, почти все заявили, что возьмут на работу педагога, у которого минимум трехлетний опыт работы на аналогичной должности.
— Лично я предпочитаю более молодых коллег, — рассказала советник директора Европейской гимназии Ирина Боганцева. — Иногда в исключительных случаях мы берем выпускников вузов без опыта.
В некоторых детских садах кандидаты помимо собеседования проходят еще и тестирование.
— Добро, любовь, забота — то, на что мы обращаем внимание прежде всего, — делится опытом Светлана Соколовская.
Место под солнцем
Расположение детского сада и само здание — тоже важный критерий для тех, кто планирует начать бизнес в этой сфере.
Один из вариантов, который использует Жанна Казанская — открытие детского сада на территории нового жилого комплекса.
— Мы предпочитаем отдельно стоящее здание, — говорит Жанна Казанская. — Договариваемся с жилыми комплексами, у которых есть обязательства по строительству детских садов.
Эксперт также считает необходимым наличие больших аудиторий, потому что они делятся на несколько зон. Самое здание должно быть огорожено забором.
— Если в районе есть детские сады на первых этажах жилых домов, а потом открывается садик со своим зданием и территорией, то эти маленькие дошкольные учреждения просто не закрываются, не выдержав конкуренции, — говорит Светлана Соколовская.
Основная проблема, по мнению основателя сети частных детских садов «Точка роста» Натальи Пичуговой, найти место для прогулки.
— Здание подобрать можно, но детям ведь нужно где-то гулять, — говорит она. — Поэтому приходится идти на компромиссы со своими требованиями.
Екатерина Сикорская также отдает предпочтением тем зданиями, которые находятся 5-7 минутах ходьбы от метро. Рядом также должны быть места для парковки.
Напомним, в столице действует программа льготной аренды городской недвижимости «один рубль за квадратный метр».
Топ-5 причин оттока клиентов
1. Родители дожидаются, пока не освободится место в муниципальном детском саду
2. Недобросовестная конкуренция
3. Открытие детского сада с более низкими ценами
4. Переезд
5. Распад семьи
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Геннадий Дёгтев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике:
— Рынок частных детских садов и школ уникален тем, что здесь конкуренция рождает конкуренцию. Учреждения конкурируют между собой и с рынком в целом.
Встречи в Конкурент-Клубе — это желание проанализировать конкретный рынок с точки зрения конкуренции через экспертов, которые его знают на практике. Это необходимо как самим участникам рынка, так и потребителям. Конкуренция способствует росту качества услуг, их расширению. Из заинтересованного разговора присутствовавших можно сделать вывод о том, что потенциал у рынка есть и доля частного бизнеса в этом сегменте будет расти. Возможно, именно с этим связано то, что на встрече было немало готовых бизнесменов выйти на рынок со своим стартапом. Перед любым предпринимателем стоит вопрос выбора своего бизнес-пространства. Стоит он и перед теми, кто уже работает в этом сегменте городской экономики. Встреча показала, что запрос бизнеса на развитие программы льготной аренды объектов под размещение частных образовательных учреждений есть. Информированность об этой программе растёт и количество желающих конкурировать за право работы в ней тоже.
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