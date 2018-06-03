Первый детсад появится в сельском поселении Верхние Ачалуки в Ингушетии до конца года

МАГАС, 3 июня. / ТАСС /. Первый детский сад на 220 мест с ясельными группами появится в сельском поселении Верхние Ачалуки в Ингушетии. Строительство дошкольного образовательного учреждения планируется завершить до конца 2018 года, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства строительства республики Индира Барахоева.

"В Верхних Ачалуках мы планируем завершить строительство детского сада до конца года. Он рассчитан на 220 мест, а его проектная стоимость составляет около 200 млн рублей. На объекте уже выполнены работы по разработке котлована, устройству грунтовой подушки, устройству фундаментных плит перекрытия, стен подвала и плиты перекрытия на двух блоках", — сказала Барахоева.

По словам главы администрации сельского поселения Магомеда Бекова, в Верхних Ачалуках нет государственного детского сада, а частный всего один на весь населенный пункт.

"Мы очень ждем окончания строительства, поскольку в селе только один детский сад и тот находится в частном дворе. Он рассчитан на 30 детей, тогда как в селе порядка 10 тыс. человек. Конечно, у нас большая очередь на одно место в детсад, планируем после строительства открыть и ясельные группы в этом здании", — сказал ТАСС Беков.