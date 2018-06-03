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В Багратионовском районе бизнесмены помогли организовать праздник для школьников
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В Багратионовском районе бизнесмены помогли организовать праздник для школьников 

Вести Калининград 7 минут назад
Фото: Вести Калининград
День защиты детей накануне отметили и поселке Нивенское Багратионовского района. Резвились и шалили на празднике не только виновники торжества.
Первому июня рады не только дети, вспомнить беззаботные годы своей жизни не прочь и взрослые.
Детьми в этот день чувствовали себя и родители. Программу семейного праздника в масштабах всего поселка продумала директор местного дома культуры Елены Диденко. Сценарист задействовала все творческие единицы Нивенского. Это и воспитанники местной музыкальной школы искусств, хореографический ансамбль «Радуга», а так же веселые аниматоры.
Елена Диденко, директор ДК пос. Нивенское:
— Детский праздник организовать не сложно! Ведь есть большое желание подарить детям праздник, тем более есть меценаты это «К-Поташ-Сервис», с ними сотрудничаем уже не первый год. В рамках социально-культурного партнерства все мероприятия городского округа проводим вместе с этим предприятием.
Дети не просто зрители, а главные участники праздника. Для ценителей интеллектуальных игр шахматные поединки. Для непосед веселые старты. Девчонки в очереди на аквагрим. Малыши на горки!
Никита и Егор Орловы, гости праздника:
— Мне здесь очень нравится, хочу, чтобы первое июня было каждый день. Я очень хочу попрыгать на батутах, и с горки скатится.
Организаторы праздника пообещали, будут радовать детей в течение всех каникул. Уже запланирован день эколога. Он будет не только развлекательным, но и познавательным. А в день России уже по традиции пройдет велопробег.
Марина Самогородская, педагог Общественного центра предприятия «К-Поташ Сервис»:
— Ещё у нас будет и велопробег от Нивенское до Владимирово, делаем пробег семьями. Приходят мамы, папы с маленькими детками. С велосипедами, с самокатами все катятся до последнего и «К-Поташ Сервис» всегда им дарит подарки.
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