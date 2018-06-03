Ещё
В перинатальном центре родился тридцатитысячный малыш
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В перинатальном центре родился тридцатитысячный малыш 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
По словам врачей, послеродовый период прошел без осложнений, мама и малыш были выписаны на четвертые сутки.
Главный врач Регионального перинатального центра Ольга Грицкевич пояснила, что из 30 тысяч детей, родившихся в стенах учреждения, почти за девять лет было более 1 200 двойняшек и 45 тройняшек.
Изначально при строительстве центра на 185 коек планировалось проведение около 2 500 родов в год. Сегодня медицинская организация работает с большей интенсивностью. Ежегодно принимается более трех тысяч родов.
Вести Калининград: последние новости
В детском саду №48 дети заболели менингитом и энтероколитом В Багратионовском районе бизнесмены помогли организовать праздник для школьников В Калининграде прошел первый детский фестиваль профессий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль5
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина22
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Тест: из какого мультфильма это животное?
Ляпы в советских кинохитах9
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино Другое
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение