В перинатальном центре родился тридцатитысячный малыш

По словам врачей, послеродовый период прошел без осложнений, мама и малыш были выписаны на четвертые сутки.

Главный врач Регионального перинатального центра Ольга Грицкевич пояснила, что из 30 тысяч детей, родившихся в стенах учреждения, почти за девять лет было более 1 200 двойняшек и 45 тройняшек.

Изначально при строительстве центра на 185 коек планировалось проведение около 2 500 родов в год. Сегодня медицинская организация работает с большей интенсивностью. Ежегодно принимается более трех тысяч родов.