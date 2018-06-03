Детское здоровье важнее всего

В детской городской клинической больнице имени Зои Башляевой при поддержке Департамента здравоохранения Москвы, МЧС России по Москве, Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Благотворительного фонда Оксаны Федоровой прошел III Московский ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасности детей».

Известно, что хорошее настроение в разы увеличивает эффект лечения, поэтому любой праздник отлично сказывается на самочувствии маленьких пациентов. И об этом врачи больницы знают не понаслышке: ежегодно в клинике имени Зои Башляевой проходят лечение свыше 170 тысяч детей. На фестиваль приехали более двух тысяч участников и их и родителей из различных округов Москвы, в том числе из закрытых детских коллективов. Ребята с удовольствием посмотрели выставку пожарно-спасательной техники, засыпали вопросами гидов, узнавая кто, когда и зачем носил старинные пожарные каски.

В парковой зоне больницы работали специальные павильоны, где проводили прием педиатры, нефрологи, гастроэнтерологи, лоры, окулисты, эндокринологи, хирурги, ортопеды, неврологи и кардиологи. За консультацией могли обратиться все желающие. Впрочем, на консультацию стремились попасть мамы и папы, а детей манили скалодром и зона аквагрима, игры с аниматорами, а также мастер-классы, где можно было научиться рисовать красками и цветными мелками.

— Мне очень все понравилось, — говорит 9-летний Армен Каспарян, — мы приехали с мамой и братом. Сначала мама говорила с врачами, а потом мы много играли, участвовали в конкурсе рисунка и даже получили призы. Еще нас угощали мороженным! Оказывается, в больнице бывает весело.

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