Ещё
Детское здоровье важнее всего
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Детское здоровье важнее всего 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В детской городской клинической больнице имени Зои Башляевой при поддержке Департамента здравоохранения Москвы, МЧС России по Москве, Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Благотворительного фонда Оксаны Федоровой прошел III Московский ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасности детей».
Известно, что хорошее настроение в разы увеличивает эффект лечения, поэтому любой праздник отлично сказывается на самочувствии маленьких пациентов. И об этом врачи больницы знают не понаслышке: ежегодно в клинике имени Зои Башляевой проходят лечение свыше 170 тысяч детей. На фестиваль приехали более двух тысяч участников и их и родителей из различных округов Москвы, в том числе из закрытых детских коллективов. Ребята с удовольствием посмотрели выставку пожарно-спасательной техники, засыпали вопросами гидов, узнавая кто, когда и зачем носил старинные пожарные каски.
В парковой зоне больницы работали специальные павильоны, где проводили прием педиатры, нефрологи, гастроэнтерологи, лоры, окулисты, эндокринологи, хирурги, ортопеды, неврологи и кардиологи. За консультацией могли обратиться все желающие. Впрочем, на консультацию стремились попасть мамы и папы, а детей манили скалодром и зона аквагрима, игры с аниматорами, а также мастер-классы, где можно было научиться рисовать красками и цветными мелками.
— Мне очень все понравилось, — говорит 9-летний Армен Каспарян, — мы приехали с мамой и братом. Сначала мама говорила с врачами, а потом мы много играли, участвовали в конкурсе рисунка и даже получили призы. Еще нас угощали мороженным! Оказывается, в больнице бывает весело.
Пожелать детям здоровья приехали Оксана Федорова, Денис Майданов, Митя Фомин и многие другие звезды, поэтому закончился фестиваль традиционным концертом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль «МногоЮность» объединил подростков
Семь бездомных собак нашли дом
Вечерняя Москва: последние новости
Уголовное дело возбуждено по факту падения на ребенка шкафа в частном детсаду Дети должны воспитываться в семье Альберт Лиханов: В каждого ребенка мы вкладываем любовь к столице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль5
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина22
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Тест: из какого мультфильма это животное?
Ляпы в советских кинохитах9
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино Другое
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение