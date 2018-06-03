Ребенок в крови позвал на помощь из окна на юго-востоке Москвы 

В Южнопортовом районе родители в процессе воспитания избили ребенка. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах города Москвы.
Очевидцы происшествия позвонили в службу «112» и сообщили о том, что на балконе одного из домов в Южнопортовом районе стоит мальчик и по его лицу течет кровь. Ребенок зовет на помощь.
Как предположили свидетели, в квартире разыгралась семейная драма «с элементами воспитания».
К месту инцидента выехала бригада скорой помощи и полиция.
Трехлетний мальчик выпал из окна 14 этажа лобненской многоэтажки. В результате полученных травм ребенок скончался.