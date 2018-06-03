Столичные школьники рассказали о культуре народов Москвы

1 июня, в день защиты детей на Воробьевых горах завершился Второй Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом — Москва».

Этнографический фестиваль проводился во всех столичных школах в течение учебного года, в нем участвовало более 20 тысяч школьников. Мальчишки и девчонки готовили национальные танцы и песни 160 народностей, которые проживают в столице, творческие номера они показали на заключительном гала-концерте. Например, Алексей Хайрулин и Дарья Ковалева представили танец шамана, который часто исполняют в Ямало-ненецком округе. Им вручают диплом второй степени и подарки.

— Если бы мы рассказали немного об истории танца, то мы точно получили бы первое место, — рассказывает мальчик. — Но, учтя все свои недоработки, к следующему году подготовим другой номер и точно победим.

Алексей Хайрулин рассказал, что его отец часто ездит в командировку на Ямал, поэтому привез костюм и помог с информацией о регионе.

Среди зрителей межнациональная семья Дудницких-Гиоргадзе. У Владимира и Лики четверо детей: Аня, Давид, Даниэль и Володя. Папа — русский, а мама — грузинка.

— Мы стараемся приучать детей к межнациональной культуре, — рассказывает Лика Гиоргадзе-Дудницкая. — Буквально завтра все дети уезжают на каникулы к моей сестре в Тбилиси. Мы с мужем хотим, чтобы они изучили там и грузинский язык. По словам женщины, когда дети общаются в неформальной обстановке, то лучше изучают языки.

— Во время фестиваля ребята разных национальностей познакомились друг с другом, — рассказывает руководитель Департамента национальной политики Виталий Сучков . — Благодаря таким проектам юные москвичи проникаются духом мира и дружбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детское здоровье важнее всего

Фестиваль «МногоЮность» объединил подростков