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11-летний мальчик провалился между этажей в долгострое на улице Медицинской
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11-летний мальчик провалился между этажей в долгострое на улице Медицинской 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
3 июня в долгострое на улице Медицинской в Советском районе альпинисты нижегородского клуба «Штурм-альп» и поисковики из группы «Рысь» проводили совместную тренировку. Молодые люди стали свидетелями несчастного случая.
— Там гуляли двое мальчиков, семи и одиннадцати лет. В какой-то момент старший провалился в дырку в полу и пролетел два этажа, с девятого до седьмого, — рассказал NN.RU командир ПСГ «Рысь» Андрей Ермолаев. — Второй мальчик испугался и хотел убежать.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не было свидетелей. Они оказали первую помощь школьнику и вызвали «скорую помощь».
— Они приехали очень быстро, — поделился Андрей. — Взяли у них жесткие носилки, спустили ребенка к машине. У него шоковое состояние, по травмам пока сложно сказать. Точно ушиб головы, на подбородке, наверное, шрама три останется. Врач «скорой помощи» приятное впечатление произвела — очень толково с ребенком общалась, задавала ему вопросы.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.
Экстремалам удалось отыскать второго ребенка (мальчишка от страха убежал и спрятался). Проводили его домой, сдали родителям.
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