11-летний мальчик провалился между этажей в долгострое на улице Медицинской

3 июня в долгострое на улице Медицинской в Советском районе альпинисты нижегородского клуба «Штурм-альп» и поисковики из группы «Рысь» проводили совместную тренировку. Молодые люди стали свидетелями несчастного случая.

— Там гуляли двое мальчиков, семи и одиннадцати лет. В какой-то момент старший провалился в дырку в полу и пролетел два этажа, с девятого до седьмого, — рассказал NN.RU командир ПСГ «Рысь» Андрей Ермолаев . — Второй мальчик испугался и хотел убежать.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не было свидетелей. Они оказали первую помощь школьнику и вызвали «скорую помощь».

— Они приехали очень быстро, — поделился Андрей. — Взяли у них жесткие носилки, спустили ребенка к машине. У него шоковое состояние, по травмам пока сложно сказать. Точно ушиб головы, на подбородке, наверное, шрама три останется. Врач «скорой помощи» приятное впечатление произвела — очень толково с ребенком общалась, задавала ему вопросы.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

Экстремалам удалось отыскать второго ребенка (мальчишка от страха убежал и спрятался). Проводили его домой, сдали родителям.