Более 220 детей из Королева уехали в оздоровительные лагеря

Более 200 ребят из подмосковного Королева отправились на отдых в оздоровительные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба администрации наукограда. «180 девчонок и мальчишек отправиться в детский оздоровительный лагерь «Родник». После сбора и распределения по отрядам школьники уселись в автобусы и в сопровождении автомобилей ГИБДД отправились в лагерь. Еще более 40 королевских школьников сегодня уехали в детские здравницы Евпатории и Туапсе»», — говорится в сообщении. Отмечается, что накануне в «Роднике», по поручению главы Королева Александра Ходырева прошли проверки готовности к приему детей. При этом особое внимание было уделено безопасности.