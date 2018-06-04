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Более 220 детей из Королева уехали в оздоровительные лагеря
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Более 220 детей из Королева уехали в оздоровительные лагеря 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 200 ребят из подмосковного Королева отправились на отдых в оздоровительные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба администрации наукограда.
«180 девчонок и мальчишек отправиться в детский оздоровительный лагерь «Родник». После сбора и распределения по отрядам школьники уселись в автобусы и в сопровождении автомобилей ГИБДД отправились в лагерь. Еще более 40 королевских школьников сегодня уехали в детские здравницы Евпатории и Туапсе»», — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне в «Роднике», по поручению главы Королева Александра Ходырева прошли проверки готовности к приему детей. При этом особое внимание было уделено безопасности.
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