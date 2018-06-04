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В оздоровительных лагерях Красноярского края начался первый сезон
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В оздоровительных лагерях Красноярского края начался первый сезон 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Сейчас в крае уже начали работать 718 оздоровительных лагерей, в том числе 707 пришкольных площадок. По состоянию на 1 июня в загородные лагеря заехали, а в пришкольные — пришли в общей сложности около 60 тысяч детей. Заезды в загородные лагеря продолжаются.
Как отметили в краевом министерстве образования, все лагеря, и загородные, и пришкольные, прошли необходимые проверки и были приняты надзорными органами. Их территории были обработаны от клещей. Во всех лагерях, как городских, так и загородных, установлены системы видеонаблюдения, противопожарной безопасности, тревожные кнопки, действует пропускной режим.
Оздоровительный сезон длится 21 день. В большинстве лагерей этим летом пройдет четыре смены. Всего в них этим летом отдохнут более 110 тысяч летей.
Всего в Красноярском крае летом 2018 года будет работать 883 оздоровительных лагеря.
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