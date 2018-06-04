В оздоровительных лагерях Красноярского края начался первый сезон

Сейчас в крае уже начали работать 718 оздоровительных лагерей, в том числе 707 пришкольных площадок. По состоянию на 1 июня в загородные лагеря заехали, а в пришкольные — пришли в общей сложности около 60 тысяч детей. Заезды в загородные лагеря продолжаются.

Как отметили в краевом министерстве образования, все лагеря, и загородные, и пришкольные, прошли необходимые проверки и были приняты надзорными органами. Их территории были обработаны от клещей. Во всех лагерях, как городских, так и загородных, установлены системы видеонаблюдения, противопожарной безопасности, тревожные кнопки, действует пропускной режим.

Оздоровительный сезон длится 21 день. В большинстве лагерей этим летом пройдет четыре смены. Всего в них этим летом отдохнут более 110 тысяч летей.

Всего в Красноярском крае летом 2018 года будет работать 883 оздоровительных лагеря.