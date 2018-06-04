Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии) у детей от четырех до 11 лет был диагностирован сальмонеллез, более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз сальмонеллеза был подтвержден лабораторно", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данным местных властей причиной заражения могли стать продукты питания.

При этом источник заражения и вектор распространения пока не установлены.