На отдых: где и как быстро оформить медсправки для детей

Кабинеты выдачи справок и направлений ждут детей и родителей во всех детских поликлиниках столичного Департамента здравоохранения. Там можно быстро получить большинство необходимых медицинских документов для отдыха в детском оздоровительном лагере или санатории. Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Если нужно, врач кабинета проведет осмотр ребенка. Записаться в кабинет выдачи справок и направлений можно как в день обращения, так и предварительно.

Если ребенок едет в детский оздоровительный лагерь, родителям необходимо оформить три медицинских документа:

— справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у);

— справку о контактах по месту жительства;

— справку о контактах по месту учебы (из школы или детского сада).

Для того чтобы оформить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, не нужно записываться на прием к участковому педиатру. Ее после осмотра выдает врач в кабинете выдачи справок и направлений, ее также можно получить в медпунктах детских садов и школ в день обращения.

Справки о контактах выдаются после того, как врач проверяет, не перенес ли кто-либо из ближайшего окружения ребенка инфекционные заболевания, например ветрянку, краснуху или коклюш. Справку о контактах по месту жительства можно получить в кабинете выдачи справок и направлений в детской поликлинике, а по месту учебы — в медпункте школы или детского сада.

Для того чтобы отдохнуть с ребенком в санатории, об оформлении медицинских документов стоит позаботиться заранее. Родителям необходимо получить:

— справку для получения путевки с рекомендацией санаторно-курортного лечения;

— санаторно-курортную карту для детей;

— справку о контактах (оформляется по месту жительства, если ребенок посещает школу или детский сад, и с места учебы).

Справку для получения путевки в санаторий (форма № 070/у) можно получить у участкового врача-педиатра. Она выдается при наличии показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения.

Санаторно-курортную карту выдает как врач кабинета выдачи справок и направлений, так и участковый педиатр. На ее оформление уходит как минимум три дня при условии, что ребенок до этого прошел все необходимые обследования, связанные с его заболеванием. В некоторых случаях участковый педиатр может дать направление на дополнительные анализы и обследования, чтобы санаторно-курортное лечение было эффективным и безопасным для здоровья ребенка.

Кроме того, чтобы получить санаторно-курортную карту, необходимо пройти консультацию дерматолога.

Справки об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по дому или в образовательном учреждении оформляются перед отъездом не ранее чем за три дня в кабинете выдачи справок и направлений и в медицинских пунктах детских садов и школ.

Кабинеты выдачи справок и направлений появились в столичных детских и взрослых поликлиниках в 2016 году. Как отметили в Департаменте здравоохранения города Москвы, они позволяют пациентам быстро получить необходимые документы без записи на прием к доктору.

Оформление документов в городских медицинских учреждениях становится для горожан проще и доступнее. Сегодня большинство медицинских услуг можно получить в режиме онлайн. Так, например, с декабря прошлого года прикрепить ребенка к детской поликлинике можно онлайн, не выходя из дома, через портал mos.ru

Родителям больше не нужно приходить в медчуреждение и лично писать заявление, чтобы ребенок наблюдался и получал медпомощь в детской поликлинике.

Также в декабре прошлого года на портале mos.ru обновили услугу «Запись к врачу». У сервиса изменился интерфейс, а также появились три новые функции: просмотр действующих и архивных рецептов, добавление врача в категорию «Избранное» и планирование визита в поликлинику с пометкой в календаре.