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Состоялась отправка юбилейного, двадцатого, железнодорожного состава в рамках реализации проекта «Поезд здоровья»
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Состоялась отправка юбилейного, двадцатого, железнодорожного состава в рамках реализации проекта «Поезд здоровья» 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Порядка 550 детей отправились отдыхать на Черноморское побережье в рамках реализации регионального проекта «Поезд здоровья». Участие в отправке юбилейного, двадцатого, железнодорожного состава принял заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По словам вице-губернатора, за годы существования проекта, он стал примером и для других регионов.
«В этом году в состав «Поезда здоровья» включены несколько вагонов, в которых едут школьники из Челябинской и Тюменской областей, то есть наш пример заразителен. А вообще, очень немного регионов в России, которые отправляют такие большие группы организованно на южный отдых. Думаю, что мы тут, конечно, в числе лидеров», — сказал Павел Креков.
Всего за время летней оздоровительной кампании будет отправлено три железнодорожных поезда, планируется, что в общей сложности в рамках проекта «Поезд здоровья» в Анапе отдохнут 1753 ребенка из 63 муниципалитетов Свердловской области. В поездке школьников сопровождают высококвалифицированные педагоги и бригада врачей. В составе поезда имеются вагоны-рестораны, которые обеспечат качественное горячее питание. Отметим, что проект «Поезд здоровья» реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Свердловские школьники будут отдыхать в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» — это учреждение круглогодичного действия с полным циклом услуг и условий для полноценного санаторного лечения. Площадь здравницы занимает 50 гектаров зеленой территории, что представляет собой уникальный дендропарк. Территория распланирована на улицы, проспекты и бульвары. Комплекс состоит из четырех комфортабельных санаториев со своей лечебной базой, стадионом, благоустроенными корпусами, часовней, бюветом с минеральной водой, собственным песчаным пляжем, который примыкает к территории лагеря.
«Детям будут обеспечены все медицинские процедуры, которые необходимы. С точки зрения безопасности выполнены все требования: поезд идёт в особом графике и сопровождается полицией, на станциях состав также встречает полиция. За время реализации проекта «Поезд здоровья» на Черноморском побережье отдохнули уже более десяти тысяч детей», — рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Анатолий Сухов.
Во время торжественного митинга, посвященного отправке «Поезда здоровья», традиционно состоялось вручение флага Свердловской области. Его школьники везут в Анапу.
Напомним, что в этом году увеличение объемов финансирования летней оздоровительной кампании в Свердловской области и перевод большинства загородных детских лагерей на четырехсменный режим работы позволят отправить отдыхать более 376 тысяч юных уральцев. Более 58 тысяч из них побывают в загородных лагерях. Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше двух миллиардов рублей, что почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. Из общей суммы более 1,4 миллиарда рублей — средства, выделенные из бюджета Свердловской области.
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