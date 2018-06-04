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Дети по‐взрослому напугали водителей на дороге в Приморье
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Дети по‐взрослому напугали водителей на дороге в Приморье 

360tv.ru 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
Поздно вечером 3 июня местные дети жестоко пошутили над автолюбителями в Партизанске Приморского края. Поступок школьников вызвал волну негодования в социальных сетях. Об этом сообщило РИА VladNews.
По словам очевидцев, малолетние злоумышленники положили на дорогу чучело ребенка, а рядом разлили красную краску. В темное время суток небрежно сделанное чучело невозможно было отличить от сбитого ребенка.
«Да уж… шутки конечно стали жестокие… это вам не кнопку на стул положить… ремнем бы!», «Привлечь родителей и детей, не оставлять без наказания», «Так разок бросили, а водила из-за руля выйти не смог, приступ случился сердечный. Вот так и дошутились мальчишки», — комментируют пользователи соцсетей.
В Челябинске утиное семейство переходило дорогу по пешеходному переходу. Очевидец не растерялся и сфотографировал «законопослушных» уток на северо-западе города.
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