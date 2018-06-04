Дети по‐взрослому напугали водителей на дороге в Приморье

Поздно вечером 3 июня местные дети жестоко пошутили над автолюбителями в Партизанске Приморского края. Поступок школьников вызвал волну негодования в социальных сетях. Об этом сообщило РИА VladNews.

По словам очевидцев, малолетние злоумышленники положили на дорогу чучело ребенка, а рядом разлили красную краску. В темное время суток небрежно сделанное чучело невозможно было отличить от сбитого ребенка.

«Да уж… шутки конечно стали жестокие… это вам не кнопку на стул положить… ремнем бы!», «Привлечь родителей и детей, не оставлять без наказания», «Так разок бросили, а водила из-за руля выйти не смог, приступ случился сердечный. Вот так и дошутились мальчишки», — комментируют пользователи соцсетей.

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