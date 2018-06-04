В Красногвардейском районе в больнице — ребенок с переломом позвоночника

В лечебное учреждение Красногвардейского района с компрессионным переломом шейного отдела позвоночника доставлен четырехлетний мальчик. Из дома его самостоятельно доставили его родители.

Родители ребенка пояснили, что он получил травму, упав с дивана.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям родителей ребенка, — сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Сотрудники полиции напоминают: не оставляйте надолго детей одних в помещении, следите за окнами, не отправляйте одних на улицу. Детская шалость и отсутствие контроля со стороны взрослые опасны!