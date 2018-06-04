Костромские дети стали лучше питаться и меньше болеть

Костромской Департамент здравоохранения отчитался о результатах профилактических осмотров, сообщили в пресс-службе губернатора. Так, в прошлом году обязательную диспансеризацию прошли 106,7 тысяч ребят.

Из результатов медосмотров видно, что по сравнению с 2016 годом количество абсолютно здоровых детей в регионе увеличилось с 42,7% до 45,1%.

Что касается II и III групп здоровья (дети, перенесшие инфекционные заболевания, дети с хроническими заболеваниями), количество первых возросло на 2%, число «хроников» незначительно уменьшилось. В департаменте отмечают, что «снижение заболеваемости зафиксировано в возрастной группе от 3 до 14 лет».

Кроме этого, ребята, нуждающиеся в лечении, были направлены в федеральные мед. организации (всего 24 ребенка), еще 6 были обеспечены «высокотехнологичной медицинской помощью», 142 ребенка отдохнули в санаториях.

Любопытный факт: костромские медики зафиксировали снижение заболеваемости по органам пищеварения. По словам специалистов, это связано с тем, что горячим питанием в области обеспечено 98% школьников. Показатель на 9% превышает среднероссийский уровень.

В детских садах и школах организацией питания занимаются профессионалы, разрабатывается сбалансированное, грамотное меню. Некоторые родители в силу загруженности не всегда задумываются о качестве питания. Рекомендации должны быть максимально просты и понятны, чтобы ими можно было пользоваться каждый день, — сказал Сергей Ситников , губернатор.

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