В День защиты детей в ОДКБ № 1 прошел большой праздник для маленьких пациентов

1 июня, в День защиты детей, в Областной детской клинической больнице №1 прошел праздник для маленьких пациентов. На детской площадке на территории ОДКБ ребят развлекали аниматоры и трансформеры. В гости к больным пришли герои мультфильмов, которые устроили для них шоу мыльных пузырей и подарили подарки.

Кроме того, как отметила главная медицинская сестра ОДКБ№1 Мария Лебедева , Фонд святой Екатерины, устроивший детям праздник, оснастил педиатрическое и хирургическое отделения многофункциональными кроватями, очень удобными и современными. Также больница нуждалась в транспортировке пациентов — для этого Фонд подарил ОДКБ две каталки.

«ФедералПресс» напоминает: Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда — поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

«Мы очень благодарны фонду. В течение прошлого года мы получили оборудование на сумму около 6 млн рублей. В этом году они помогли заменить мебели в палатах. Кроме того сегодняшний праздник для детей организован фондом святой Екатерины», — рассказал главный врач больницы Олег Аверьянов

Напомним, подписание соглашения о сотрудничестве между фондом святой Екатерины и Областной детской клинической больницей №1 состоялось 11 августа 2017 года. Первым важным совместным проектом стало приобретение уникального оборудования для хирургической службы больницы: закуплены высокоскоростная многофункциональная дрель, позволяющая выполнять операции значительно быстрее, увеличивая их безопасность и уменьшая риск послеоперационных осложнений и Скоба Мэйфилда, позволяющая добиться не только стабильного и фиксированного положения головы во время операции, но и придать максимально нужное положение, что напрямую влияет на сроки выполнения операции и безопасность ее проведения. Стоит отметить, что на сегодняшний день скобы Мэйфилда для детей нет ни в одном медицинском учреждении Среднего Урала.

Кроме того фонд поставил в больницу кроватки, оборудовал детскую площадку в реабилитационном центре на Балтыме.

На сегодняшний день Областная детская клиническая больница № 1 это медицинское учреждение третьего уровня, оснащенное современным диагностическим и лечебным оборудованием. Многие отделения больницы являются уникальными. Около 130 000 детей в год получают консультации в консультативно-диагностической поликлинике ОДКБ №1. В больнице ежегодно выполняется порядка 3 500 хирургических операций, более 18 000 детей и 6 500 женщин получают лечение в стационаре.