Ещё
В День защиты детей в ОДКБ № 1 прошел большой праздник для маленьких пациентов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В День защиты детей в ОДКБ № 1 прошел большой праздник для маленьких пациентов 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
1 июня, в День защиты детей, в Областной детской клинической больнице №1 прошел праздник для маленьких пациентов. На детской площадке на территории ОДКБ ребят развлекали аниматоры и трансформеры. В гости к больным пришли герои мультфильмов, которые устроили для них шоу мыльных пузырей и подарили подарки.
Кроме того, как отметила главная медицинская сестра ОДКБ№1 Мария Лебедева, Фонд святой Екатерины, устроивший детям праздник, оснастил педиатрическое и хирургическое отделения многофункциональными кроватями, очень удобными и современными. Также больница нуждалась в транспортировке пациентов — для этого Фонд подарил ОДКБ две каталки.
«ФедералПресс» напоминает: Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда — поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.
«Мы очень благодарны фонду. В течение прошлого года мы получили оборудование на сумму около 6 млн рублей. В этом году они помогли заменить мебели в палатах. Кроме того сегодняшний праздник для детей организован фондом святой Екатерины», — рассказал главный врач больницы Олег Аверьянов.
Напомним, подписание соглашения о сотрудничестве между фондом святой Екатерины и Областной детской клинической больницей №1 состоялось 11 августа 2017 года. Первым важным совместным проектом стало приобретение уникального оборудования для хирургической службы больницы: закуплены высокоскоростная многофункциональная дрель, позволяющая выполнять операции значительно быстрее, увеличивая их безопасность и уменьшая риск послеоперационных осложнений и Скоба Мэйфилда, позволяющая добиться не только стабильного и фиксированного положения головы во время операции, но и придать максимально нужное положение, что напрямую влияет на сроки выполнения операции и безопасность ее проведения. Стоит отметить, что на сегодняшний день скобы Мэйфилда для детей нет ни в одном медицинском учреждении Среднего Урала.
Кроме того фонд поставил в больницу кроватки, оборудовал детскую площадку в реабилитационном центре на Балтыме.
На сегодняшний день Областная детская клиническая больница № 1 это медицинское учреждение третьего уровня, оснащенное современным диагностическим и лечебным оборудованием. Многие отделения больницы являются уникальными. Около 130 000 детей в год получают консультации в консультативно-диагностической поликлинике ОДКБ №1. В больнице ежегодно выполняется порядка 3 500 хирургических операций, более 18 000 детей и 6 500 женщин получают лечение в стационаре.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Самаре врач-анестезиолог, по вине которого погиб ребенок, предстанет перед судом Следственный комитет отчитался о 19 тысячах раскрытых преступлениях против детей Школьница умерла в реанимации сургутской больницы. Возбуждено дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль11
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Ляпы в советских кинохитах9
Помните ли вы Цоя: тест122
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино Другое
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение