День защиты детей на ЧМК отметили спортивно

Международный день защиты детей на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отмечают большим спортивным детским праздником. В мероприятии на стадионе спорткомплекса «Металлург» принимают участие дети в возрасте от четырех до пятнадцати лет и, конечно же, болельщики и зрители.

Организаторами спортивного праздника «Здравствуй, лето!» выступили администрация, профсоюзный комитет и женсовет ЧМК. После парада открытия участники вышли на старт легкоатлетической эстафеты. Также в программе праздника — различные концертные номера и творческие конкурсы.

Традиция празднования Дня защиты детей на комбинате существует уже почти 25 лет. Ежегодно в соревнованиях принимают участие юные спортсмены детско-юношеской спортивной школы «Металлург-Спорт», участники творческих коллективов дворца культуры «ЧМК» и детского дворца культуры «Данко», а также свои команды выставляют Центр реабилитации несовершеннолетних Металлургического района и интерната №13.

«Один из главных принципов социальной политики комбината — сделать все возможное, чтобы дети металлургов гармонично развивались. Праздник ко Дню защиты детей — одно из мероприятий, направленных на достижение этой цели», — отметил директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.