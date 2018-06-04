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День защиты детей на ЧМК отметили спортивно
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День защиты детей на ЧМК отметили спортивно 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Международный день защиты детей на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отмечают большим спортивным детским праздником. В мероприятии на стадионе спорткомплекса «Металлург» принимают участие дети в возрасте от четырех до пятнадцати лет и, конечно же, болельщики и зрители.
Организаторами спортивного праздника «Здравствуй, лето!» выступили администрация, профсоюзный комитет и женсовет ЧМК. После парада открытия участники вышли на старт легкоатлетической эстафеты. Также в программе праздника — различные концертные номера и творческие конкурсы.
Традиция празднования Дня защиты детей на комбинате существует уже почти 25 лет. Ежегодно в соревнованиях принимают участие юные спортсмены детско-юношеской спортивной школы «Металлург-Спорт», участники творческих коллективов дворца культуры «ЧМК» и детского дворца культуры «Данко», а также свои команды выставляют Центр реабилитации несовершеннолетних Металлургического района и интерната №13.
«Один из главных принципов социальной политики комбината — сделать все возможное, чтобы дети металлургов гармонично развивались. Праздник ко Дню защиты детей — одно из мероприятий, направленных на достижение этой цели», — отметил директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.
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