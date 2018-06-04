Москвичи могут оформить справки для поездки в детские лагеря в любой поликлинике

Во всех столичных детских поликлиниках открыты кабинеты оформления справок и направлений, где можно получить необходимые документы для отдыха в лагере или санатории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кабинеты выдачи справок и направлений ждут детей и родителей во всех детских поликлиниках столичного департамента здравоохранения. Там можно быстро получить большинство необходимых медицинских документов для отдыха в детском оздоровительном лагере или санатории. Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, также врач может провести осмотр ребенка при необходимости. Записаться в кабинет выдачи справок и направлений можно как в день обращения, так и предварительно.

«Если ребенок едет в детский оздоровительный лагерь, родителям необходимо оформить три медицинских документа: справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у); справку о контактах по месту жительства; справку о контактах по месту учебы (из школы или детского сада). Для того чтобы оформить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, не нужно записываться на прием к участковому педиатру. Ее после осмотра выдает врач в кабинете выдачи справок и направлений, ее также можно получить в медпунктах детских садов и школ в день обращения», — сообщается на сайте.

Справки о контактах выдаются после того, как врач проверяет, не перенес ли кто-либо из ближайшего окружения ребенка инфекционные заболевания, например, ветрянку, краснуху или коклюш. Справку о контактах по месту жительства можно получить в кабинете выдачи справок и направлений в детской поликлинике, а по месту учебы — в медпункте школы или детского сада.

Для того чтобы отдохнуть с ребенком в санатории, об оформлении медицинских документов стоит позаботиться заранее. Родителям необходимо получить: справку для получения путевки с рекомендацией санаторно-курортного лечения; санаторно-курортную карту для детей; справку о контактах (оформляется по месту жительства, если ребенок посещает школу или детский сад, и с места учебы).

«Справку для получения путевки в санаторий (форма № 070/у) можно получить у участкового врача-педиатра. Она выдается при наличии показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Санаторно-курортную карту выдает как врач кабинета выдачи справок и направлений, так и участковый педиатр. На ее оформление уходит как минимум три дня при условии, что ребенок до этого прошел все необходимые обследования, связанные с его заболеванием», — уточняется на сайте.

В некоторых случаях участковый педиатр может дать направление на дополнительные анализы и обследования, чтобы санаторно-курортное лечение было эффективным и безопасным для здоровья ребенка. Кроме того, чтобы получить санаторно-курортную карту, необходимо пройти консультацию дерматолога. Справки об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по дому или в образовательном учреждении оформляются перед отъездом не ранее чем за три дня в кабинете выдачи справок и направлений и в медицинских пунктах детских садов и школ.