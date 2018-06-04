ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» организовала для детей Беловского района праздник

1 июня, около 200 детей, проживающих в Беловском муниципальном районе Кемеровской области, приняли участие в детском празднике, который организовала группа компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ» совместно с Администрацией Беловского муниципального района. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, прошло в селе Евтино, на площадке Евтинского сельского дома культуры.

Перед началом праздника, Андрей Заварыкин, первый заместитель Главы Беловского муниципального района провел «Бал отличников», в рамках которого, он отметил и наградил учащихся начальных и старших классов школ Беловского района, которые закончили учебный год на «отлично», а также поприветствовал будущих учеников школ — детей, которые пойдут в первый класс в сентябре этого года и вручил им дневники первоклашек.

После официальной части дети и их родители стали участниками театрального представления по мотивам известных мультфильмов с участием ярких, веселых ростовых кукол — сказочных персонажей, которые играли с ребятами в игры, проводили состязания, пели и танцевали. В конце игровой программы каждый ребенок получил поощрительные сладкие призы.