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ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» организовала для детей Беловского района праздник
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ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» организовала для детей Беловского района праздник 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
1 июня, около 200 детей, проживающих в Беловском муниципальном районе Кемеровской области, приняли участие в детском празднике, который организовала группа компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ» совместно с Администрацией Беловского муниципального района. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, прошло в селе Евтино, на площадке Евтинского сельского дома культуры.
Перед началом праздника, Андрей Заварыкин, первый заместитель Главы Беловского муниципального района провел «Бал отличников», в рамках которого, он отметил и наградил учащихся начальных и старших классов школ Беловского района, которые закончили учебный год на «отлично», а также поприветствовал будущих учеников школ — детей, которые пойдут в первый класс в сентябре этого года и вручил им дневники первоклашек.
После официальной части дети и их родители стали участниками театрального представления по мотивам известных мультфильмов с участием ярких, веселых ростовых кукол — сказочных персонажей, которые играли с ребятами в игры, проводили состязания, пели и танцевали. В конце игровой программы каждый ребенок получил поощрительные сладкие призы.
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