Ещё
В московских поликлиниках можно быстро оформить медсправки для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В московских поликлиниках можно быстро оформить медсправки для детей 

Наш Теплый стан 49 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Во всех столичных детских поликлиниках открыты кабинеты оформления справок и направлений. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
Кабинеты выдачи справок и направлений ждут детей и родителей во всех детских поликлиниках столичного Департамента здравоохранения. Там можно быстро получить большинство необходимых медицинских документов для отдыха в детском оздоровительном лагере или санатории. Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Если нужно, врач кабинета проведет осмотр ребенка. Записаться в кабинет выдачи справок и направлений можно как в день обращения, так и предварительно.
Если ребенок едет в детский оздоровительный лагерь, родителям необходимо оформить три медицинских документа:
— справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у);
— справку о контактах по месту жительства;
— справку о контактах по месту учебы (из школы или детского сада).
Для того чтобы оформить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, не нужно записываться на прием к участковому педиатру. Ее после осмотра выдает врач в кабинете выдачи справок и направлений, ее также можно получить в медпунктах детских садов и школ в день обращения.
Справки о контактах выдаются после того, как врач проверяет, не перенес ли кто-либо из ближайшего окружения ребенка инфекционные заболевания, например, ветрянку, краснуху или коклюш. Справку о контактах по месту жительства можно получить в кабинете выдачи справок и направлений в детской поликлинике, а по месту учебы — в медпункте школы или детского сада.
Какие нужны документы
Для того чтобы отдохнуть с ребенком в санатории, об оформлении медицинских документов стоит позаботиться заранее. Родителям необходимо получить:
— справку для получения путевки с рекомендацией санаторно-курортного лечения;
— санаторно-курортную карту для детей;
— справку о контактах (оформляется по месту жительства, если ребенок посещает школу или детский сад, и с места учебы).
Где получать справки
Справку для получения путевки в санаторий (форма № 070/у) можно получить у участкового врача-педиатра. Она выдается при наличии показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
Санаторно-курортную карту выдает как врач кабинета выдачи справок и направлений, так и участковый педиатр. На ее оформление уходит как минимум три дня при условии, что ребенок до этого прошел все необходимые обследования, связанные с его заболеванием. В некоторых случаях участковый педиатр может дать направление на дополнительные анализы и обследования, чтобы санаторно-курортное лечение было эффективным и безопасным для здоровья ребенка.
Кроме того, чтобы получить санаторно-курортную карту, необходимо пройти консультацию дерматолога.
Справки об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по дому или в образовательном учреждении оформляются перед отъездом не ранее чем за три дня в кабинете выдачи справок и направлений и в медицинских пунктах детских садов и школ.
Кабинеты выдачи справок и направлений появились в столичных детских и взрослых поликлиниках в 2016 году. Как отметили в Департаменте здравоохранения города Москвы, они позволяют пациентам быстро получить необходимые документы без записи на прием к доктору.
Оформление документов в городских медицинских учреждениях становится для горожан проще и доступнее. Сегодня большинство медицинских услуг можно получить в режиме онлайн. Так, например, с декабря прошлого года прикрепить ребенка к детской поликлинике можно онлайн, не выходя из дома, через портал mos.ru.
Родителям больше не нужно приходить в медчуреждение и лично писать заявление, чтобы ребенок наблюдался и получал медпомощь в детской поликлинике.
Также в декабре прошлого года на портале mos.ru обновили услугу «Запись к врачу». У сервиса изменился интерфейс, а также появились три новые функции: просмотр действующих и архивных рецептов, добавление врача в категорию «Избранное» и планирование визита в поликлинику с пометкой в календаре.
Наш Теплый стан: последние новости
Сервис «Мои документы» запустил три новых проекта Выходит фильм про любовь Анны Меликян Прихожане Казанского храма посетили выставку православной церкви
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль13
Ляпы в советских кинохитах9
Новости партнеров
Видео
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение