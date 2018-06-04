1 июня в Зеленоградском учебном центре «Эрудит» прошёл праздник «Дети наше будущее»

Благотворительная организация «Алые паруса» совместно с творческой студией Эрудит, в корпусе 322а организовали детский праздник, посвящённый Дню защиты детей. Ребята из Учебного центра выступили с концертной программой. В завершении праздника сотрудники отдельной роты ДПС Зеленоградского округа провели профилактическую беседу с детьми.

Праздничная площадка было оборудована несколькими игровыми зонами. Дети карабкались по верёвочным лабиринтам, стреляли стрелами из лука, запускали мячи из гигантской рогатки. Малыши с удовольствием выдували огромные мыльные пузыри. На верёвках, привязанных к деревьям, была организована импровизированная выставка детских рисунков.

После увлекательных игр на площадке, вниманию собравшихся была представлена концертная программа. Первыми выступили дети с спектаклем «Cinderella» (Золушка). В постановке юные актёры говорили и пели только на английском языке. На празднике воспитанники студии показали танцевальные номера, спортивные выступления. Желающим был предложен мастер-класс по изготовлению открыток, квест, беспроигрышная лотерея.

В завершении праздника сотрудник ДПС в форме игровой викторины пообщался с детьми. Самым осведомлённым в правилах дорожного движения было разрешено посидеть в патрульной машине, понажимать кнопочки и даже протестировать громкоговоритель. Дети были в восторге от такой возможности. Они фотографировались на фоне машины ДПС и с сотрудниками в форме. Всем ребятам, посетившим праздник, волонтёры вручили подарки от постоянного спонсора благотворительного семейного клуба — «Колорит» LORI.