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1 июня в Зеленоградском учебном центре «Эрудит» прошёл праздник «Дети наше будущее»
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1 июня в Зеленоградском учебном центре «Эрудит» прошёл праздник «Дети наше будущее» 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
Благотворительная организация «Алые паруса» совместно с творческой студией Эрудит, в корпусе 322а организовали детский праздник, посвящённый Дню защиты детей. Ребята из Учебного центра выступили с концертной программой. В завершении праздника сотрудники отдельной роты ДПС Зеленоградского округа провели профилактическую беседу с детьми.
Праздничная площадка было оборудована несколькими игровыми зонами. Дети карабкались по верёвочным лабиринтам, стреляли стрелами из лука, запускали мячи из гигантской рогатки. Малыши с удовольствием выдували огромные мыльные пузыри. На верёвках, привязанных к деревьям, была организована импровизированная выставка детских рисунков.
После увлекательных игр на площадке, вниманию собравшихся была представлена концертная программа. Первыми выступили дети с спектаклем «Cinderella» (Золушка). В постановке юные актёры говорили и пели только на английском языке. На празднике воспитанники студии показали танцевальные номера, спортивные выступления. Желающим был предложен мастер-класс по изготовлению открыток, квест, беспроигрышная лотерея.
В завершении праздника сотрудник ДПС в форме игровой викторины пообщался с детьми. Самым осведомлённым в правилах дорожного движения было разрешено посидеть в патрульной машине, понажимать кнопочки и даже протестировать громкоговоритель. Дети были в восторге от такой возможности. Они фотографировались на фоне машины ДПС и с сотрудниками в форме. Всем ребятам, посетившим праздник, волонтёры вручили подарки от постоянного спонсора благотворительного семейного клуба — «Колорит» LORI.
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