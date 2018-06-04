6 бассейнов Москвы с занятиями для малышей

Плавание — идеальный вид спорта для младенцев. Он укрепляет мышцы, закаляет организм, нормализует сон, делает детей сильными и выносливыми. Мы нашли 6 лучших бассейнов Москвы, где можно заниматься с самыми маленькими.

Клуб «Второе рождение»

Занятия с грудничками во «Втором рождении» напоминают полноценную тренировку: разминка, нагрузка и расслабляющая часть. В перерывах между блоками предусмотрено закаливание. Мамы с малышами греются в сауне, а затем обливают детей прохладной водой. Правда, все упражнения и процедуры выполняются в игровой форме и строго по желанию, доставляя юным спортсменам только удовольствие.

«Второе рождение» — едва ли не единственное место в Москве, где можно поплавать с младенцем в морской воде. При этом «море» доступно только в бассейне «Атлант» на Талалихина.

Талалихина, 28, стр. 2, Лиственничная аллея, 12Б, Косинская, 12-б, Большая Филевская, 18 от 1,5 месяцев

от 1100 рублей за занятие

«Акваклуб «Немо»

Бассейны клуба совсем небольшие, но толкаться локтями с другими родителями не придется: «Немо» специализируется на индивидуальных занятиях. Программы зависят от возраста ребенка, его здоровья и психологических особенностей.

В клубах комфортно как малышам (теплая вода, хорошая игровая зона), так и взрослым — в «Немо» предусмотрены пеленальные столики, душевые и фены. Правда, некоторые родители недовольны короткими занятиями: сеанс в «Немо» длится всего полчаса.

Кировоградская, 36, Винокурова, 24 к.4 от 1,5 месяцев

от 1000 рублей за занятие

Школа грудничкового плавания Ирины Смоленцевой «Океан»

В школе продумано все до мелочей. Начиная от бесплатной удобной парковки, заканчивая новой техникой и комфортными раздевалками. Здесь можно не переживать за безопасность: вода в бассейне фильтруется песочными фильтрами и постоянно обновляется, а помещение оборудовано мощной вентиляционной системой, обеспечивающей шестикратный обмен воздуха.

Но главный плюс школы — авторская программа обучения. Занятия состоят из интересных игровых заданий и несложных физических упражнений, которые развивают подвижность и координацию, укрепляют мышцы и суставы ребенка.

«Океан» специализируется на индивидуальном обучении, однако в школе можно записаться и на групповые тренировки.

Бережковская наб., 20 стр. 45 от 1,5 месяцев

от 800 рублей за занятие

Акваклуб «Море детям»

Главная гордость клуба — инструкторский состав. Ведь именно на базе «Моря детям» открыта Международная ассоциация поддержки и развития раннего плавания, в которой проводят тематические курсы для родителей и обучают тренеров.

Авторские методики преподавателей клуба построены на всестороннем развитии малышей — на занятиях дети учатся различать цвета, формы и размеры, слушают стишки и песни. А заодно учатся плавать: уже через несколько занятий младенцы уверенно держатся на воде и бесстрашно ныряют.

Сеанс в «Море детям» длится полтора часа. За это время малыши успевают позаниматься, погреться в сауне и вдоволь наплескаться в воде.

Малыгина 1 стр. 2 от 1,5 месяцев

от 800 рублей за занятие

Центр позитивного образа жизни Bright Family

В центре практикуют методику Birthlight, созданную Франсуазой Фридман в Великобритании. В своих разработках она использовала принципы йоги и водные практики индейцев Южной Америки, которые помогают ребенку ощутить радость движения и комфорт от пребывания к воде.

Методика Фридман также известна уважительным подходом к малышам и высокой результативностью. При этом обучение плаванию не является первостепенной задачей Birthlight. Методика направлена на создание активной эмоциональной связи ребенка с родителем, умение доверять друг другу и слушать свое тело.

Все тренеры центра — сертифицированные преподаватели Birthlight™. Они также прошли обучение и могут работать с детьми, имеющими особенности развития.

Старомонетный переулок, 18 от 1,5 месяцев

от 1200 рублей за занятие

Детский бассейн «Осьминожка»

Записаться в «Осьминожку» непросто — несмотря на приличные размеры бассейна (5х8м), одновременно на занятии могут присутствовать не более 5 детей с мамами. По мнению тренеров, именно такое количество людей позволяет уделить внимание каждому малышу.

Занятия в «Осьминожке» проводятся по методике Birthlight с использованием огромного количества ярких игрушек, которые так нравятся детям.

Где: 16-я Парковая, 51 Возраст: с 1 месяца до 3 лет Цена: от 1100 рублей за занятие