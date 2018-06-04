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6 бассейнов Москвы с занятиями для малышей
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6 бассейнов Москвы с занятиями для малышей 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Плавание — идеальный вид спорта для младенцев. Он укрепляет мышцы, закаляет организм, нормализует сон, делает детей сильными и выносливыми. Мы нашли 6 лучших бассейнов Москвы, где можно заниматься с самыми маленькими.

Клуб «Второе рождение»

Занятия с грудничками во «Втором рождении» напоминают полноценную тренировку: разминка, нагрузка и расслабляющая часть. В перерывах между блоками предусмотрено закаливание. Мамы с малышами греются в сауне, а затем обливают детей прохладной водой. Правда, все упражнения и процедуры выполняются в игровой форме и строго по желанию, доставляя юным спортсменам только удовольствие.
«Второе рождение» — едва ли не единственное место в Москве, где можно поплавать с младенцем в морской воде. При этом «море» доступно только в бассейне «Атлант» на Талалихина.
Талалихина, 28, стр. 2, Лиственничная аллея, 12Б, Косинская, 12-б, Большая Филевская, 18  от 1,5 месяцев
от 1100 рублей за занятие

«Акваклуб «Немо»

Бассейны клуба совсем небольшие, но толкаться локтями с другими родителями не придется: «Немо» специализируется на индивидуальных занятиях. Программы зависят от возраста ребенка, его здоровья и психологических особенностей.
В клубах комфортно как малышам (теплая вода, хорошая игровая зона), так и взрослым — в «Немо» предусмотрены пеленальные столики, душевые и фены. Правда, некоторые родители недовольны короткими занятиями: сеанс в «Немо» длится всего полчаса.
Кировоградская, 36, Винокурова, 24 к.4  от 1,5 месяцев
от 1000 рублей за занятие

Школа грудничкового плавания Ирины Смоленцевой «Океан»

В школе продумано все до мелочей. Начиная от бесплатной удобной парковки, заканчивая новой техникой и комфортными раздевалками. Здесь можно не переживать за безопасность: вода в бассейне фильтруется песочными фильтрами и постоянно обновляется, а помещение оборудовано мощной вентиляционной системой, обеспечивающей шестикратный обмен воздуха.
Но главный плюс школы — авторская программа обучения. Занятия состоят из интересных игровых заданий и несложных физических упражнений, которые развивают подвижность и координацию, укрепляют мышцы и суставы ребенка.
«Океан» специализируется на индивидуальном обучении, однако в школе можно записаться и на групповые тренировки.
Бережковская наб., 20 стр. 45  от 1,5 месяцев
от 800 рублей за занятие

Акваклуб «Море детям»

Главная гордость клуба — инструкторский состав. Ведь именно на базе «Моря детям» открыта Международная ассоциация поддержки и развития раннего плавания, в которой проводят тематические курсы для родителей и обучают тренеров.
Авторские методики преподавателей клуба построены на всестороннем развитии малышей — на занятиях дети учатся различать цвета, формы и размеры, слушают стишки и песни. А заодно учатся плавать: уже через несколько занятий младенцы уверенно держатся на воде и бесстрашно ныряют.
Сеанс в «Море детям» длится полтора часа. За это время малыши успевают позаниматься, погреться в сауне и вдоволь наплескаться в воде.
Малыгина 1 стр. 2  от 1,5 месяцев
от 800 рублей за занятие

Центр позитивного образа жизни Bright Family

В центре практикуют методику Birthlight, созданную Франсуазой Фридман в Великобритании. В своих разработках она использовала принципы йоги и водные практики индейцев Южной Америки, которые помогают ребенку ощутить радость движения и комфорт от пребывания к воде.
Методика Фридман также известна уважительным подходом к малышам и высокой результативностью. При этом обучение плаванию не является первостепенной задачей Birthlight. Методика направлена на создание активной эмоциональной связи ребенка с родителем, умение доверять друг другу и слушать свое тело.
Все тренеры центра — сертифицированные преподаватели Birthlight™. Они также прошли обучение и могут работать с детьми, имеющими особенности развития.
Старомонетный переулок, 18  от 1,5 месяцев
от 1200 рублей за занятие

Детский бассейн «Осьминожка»

Записаться в «Осьминожку» непросто — несмотря на приличные размеры бассейна (5х8м), одновременно на занятии могут присутствовать не более 5 детей с мамами. По мнению тренеров, именно такое количество людей позволяет уделить внимание каждому малышу.
Занятия в «Осьминожке» проводятся по методике Birthlight с использованием огромного количества ярких игрушек, которые так нравятся детям.
Где: 16-я Парковая, 51  Возраст: с 1 месяца до 3 лет  Цена: от 1100 рублей за занятие
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