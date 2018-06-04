Жительницы Барнаула стали меньше рожать

2461 ребенок родился в Барнауле в период с января по апрель 2018 года, информирует Алтайкрайстат. Годом ранее в аналогичный период на свет появилось на 160 детей больше.

Если сравнивать районы города, то резкое снижение числа родившихся детей зафиксировано в Ленинском районе. Так, по сравнению с прошлым годом здесь родилось почти на 90 детей меньше. В Железнодорожном районе с начала года зарегистрировано на 54 ребенка меньше (267), в Октябрьском — на 17 (375), в Центральном — на 14 (418). И лишь в Индустриальном районе отмечен рост: январь-апрель 2018 года — 976 детей, 2017 год — 962 ребенка.

Между тем в городе снизилась и смертность. Так, с начала текущего года в Барнауле умерло на 45 человек меньше в сравнении с 2017 годом (2639 против 2684). Коэффициент смертности снизился во всех района города, кроме Октябрьского. Здесь умерло 590 человек, что на 159 больше, чем за аналогичный период 2017 года.