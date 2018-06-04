Малыши научились делать телефоны 

В образовательном комплексе «Юго-Запад» в младшей группе «Солнышко» Дошкольного отделения №1 прошел мастер-класс «Телефон».
Воспитатель группы Полина Ивановна Гончарова вместе с ребятами мастерила интереснейшую поделку-аппликацию. Для этого из цветной пористой резины вырезали телефонный аппарат и трубку, наклеили их на цветной картон, дополнили необходимыми деталями, такими как, телефонный провод и диск. Дети работали пальцами, что способствует развитию мелкой моторики, старательно приклеивали детали, стараясь сделать поделку как можно аккуратнее. Для воспитанников младшей группы это достаточно непростое задание, но все дети очень старались и справились на «ура». Подобные, оригинальные занятия очень хорошо развивают фантазию.