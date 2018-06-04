Благотворительный фонд «Личное участие» провел акции к Дню защиты детей

В ней приняли участие около 100 детей: перед началом акции они сняли и выложили в социальные сети видео с ответом на вопрос «Нужно ли помогать людям?» со своими мыслями на этот счет, а потом в качестве помощников официантов встречали гостей, принимали заказы, выносили готовые блюда и рассчитывали столики.

В конце смены маленькие официанты получили подарки от организаторов и партнеров акции, а все вырученные чаевые отдали на реализацию программ «Помощь детям-бабочкам» и «Больничная клоунада» благотворительного фонда «Личное участие».

Одной из целей мероприятия является воспитание основ и культуры благотворительности у подрастающего поколения. Участие в подобных проектах помогает детям понять, как важно быть искренне добрым и дарить это добро окружающим. Для многих из них это был первый опыт в работе и благотворительности.

Также у фонда есть действующий проект «Город мастеров». В нем дети из детских домов и интернатов пробуют себя в разных профессиях, чтобы выбрать в будущем дело по душе. Для этого к ним выезжают профессионалы с программами, в которых каждый ребенок может попробовать (не только смотреть) выполнить какую-то работу, например, приготовить блюдо, собрать букет, сделать стрижку или прическу на манекене.