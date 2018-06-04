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«Возможно, остался без пальцев»: в екатеринбургском метро 10-летнего мальчика затянуло в эскалатор
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«Возможно, остался без пальцев»: в екатеринбургском метро 10-летнего мальчика затянуло в эскалатор 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На станции метро «Площадь 1905 года» пострадал ребенок. Его ногу затянуло в эскалатор. Об этом Е1.RU сообщили очевидцы.
— Двадцать-тридцать минут назад мальчика лет десяти затянуло в эскалатор на станции метро «Площадь 1905 года», — рассказал читатель Е1.RU Дмитрий. — Ребенок находился в составе группы детей, скорее всего с вожатой. Судя по тому, что я увидел, ребенок серьезно пострадал, возможно, остался без пальцев ноги.
Как стало известно Е1.RU, на месте уже работают врачи скорой помощи. Информация о состоянии мальчика сейчас уточняется.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сняли на фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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