ВДЦ «Смена» отметил День рождения фестивалем красок и ярким фейерверком

ВДЦ «Смена» отпраздновал 33 года со дня основания 1 июня — в Международный день защиты детей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе организации.

Праздничные мероприятия для детей и взрослых со всей России устроили на стадионе ВДЦ «Смена». Фестиваль открылся показательным выступлением сотрудников Росгвардии, продемонстрировавших выполнение служебных задач. Солдаты десантировались из вертолёта и угостили детей мороженым.

И.о. директора «Смены» поприветствовал гостей торжественной речью и открыл фестиваль, после чего заработали сразу 60 тематических площадок. Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов организовал для участников выездную игру «Что? Где? Когда?». В «Парке Будущего» прошли мастер-классы по литейному производству, управлению беспилотниками, электромонтажным работам, деревообработке и мобильной робототехнике. На спортивных площадках гости смогли освоить азы воркаута, велогонок, катания на сигвеях и самбо, поиграть в футбол и подготовиться к сдаче ГТО. Зрителям показали выступления гимнастов и пловцов. «Детская КиноАкадемия» организовала просмотры советских мультфильмов и работ учащихся «Смены». Не оставили без внимания и юных художников: их научили рисовать граффити и предоставили пространство для самовыражения. На каждой площадке участников поощряли жетонами, а среди самых активных ребят разыграли путёвки в «Смену».

Дети провели день максимально ярко: посетили множество мастер-классов, занялись спортом и творчеством, потанцевали на фестивале красок. Завершился красочный праздник гала-концертом, на котором выступили звёзды российской эстрады и воспитанники ВДЦ «Смена», и ярким фейерверком. Организаторы сообщают, что в фестивале приняли участие 5 000 детей и взрослых со всей России.