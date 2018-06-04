На отдых детей летом Подмосковье выделило 1,8 млрд рублей

МОСКВА 4 июн — РИА Новости . Более восьми тысяч путевок к Крым и Краснодарский край выделили на отдых детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Летом 2018 года в Московской области принимать детей на отдых будут около ста лагерей. Кроме того, будет работать тысяча лагерей дневного пребывания. Всего на подготовку к летней оздоровительной кампании правительство региона выделило 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития области Ирину Фаевскую.

По ее словам, более 3,9 тысячи путевок в Краснодарский край и более 4,5 тысяч путевок в Крым выделено для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Стандарт безопасности, которому должны соответствовать все детские лагеря, включает в себя антитеррористическую и пожарную безопасность, качественное медицинское обслуживание и питание, а также безопасность на воде.

Лучшими в Подмосковье лагерями за 2017 год стали «Детская здравница имени Гагарина» (Ступинский район), оздоровительный центр «Полюс» оздоровительного объединения «Солнечный Городок» (Подольск), детские оздоровительные лагеря «Огонек» и «Восход» (Сергиев Посад) и детский оздоровительный лагерь «Пламя» (Дмитровский район).

Лагерь «Андики» и «Дискавери» (Истра), лагерь «Смарт» (Люберцы), детский лагерь активного отдыха «ФМ-Камп» на базе Дома отдыха «Подмосковье» (Мытищи) и база отдыха «Княжьи дали» (Серпуховский район) в 2017 году стали худшими.