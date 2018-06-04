Почти 2 млрд руб. выделено на обеспечение безопасности детей в детских лагерях Подмосковья в 2018 г.

Почти 2 млрд руб. выделено на обеспечение безопасности пребывания детей в детских лагерях Московской области в 2018 г. Об этом в ходе заседания правительства Подмосковья сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

«Каникулы в школах начались и многие лагеря принимают ребятишек. Это традиционно важная тема, наша стратегическая задача — обеспечить комфорт и безопасность пребывания детей. Для этого мы выделили порядка 2 млрд руб. — 1,8 млрд руб. — для того, чтобы во всех загородных летних лагерях, а их у нас порядка 100 разных назначений: муниципальные, ведомственные, частные лагеря, — была обеспечена безопасность детям, чтобы обеспечить должный уровень отдыха и обучения детей», — сказал губернатор.

Он напомнил, что детям из многодетных семей отдельно ежегодно выделяется около 8,5 тыс. путевок.

«Прошу отдельно отметить оздоровление детей из многодетных семей. Мы традиционно распределяем около 8,5 тыс. путевок и этот год не будет исключением, дети смогут побывать на берегу Черного моря: Краснодарский край, Крым. Туда, куда мы отправляем ребятишек», — сказал губернатор.